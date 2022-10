Calcio: l'Atalanta espugna anche il campo dell'Empoli

(ANSA) - EMPOLI, 30 OTT - L'Atalanta espugna il campo dell'Empoli e coglie il quinto successo su sei trasferte.

Toscani battuti 2-0 nell'incontro che ha aperto la domenica della 12/a giornata in serie A. Una rete per tempo ha deciso un incontro il cui risultato non è stato più in discussione dopo che l'Atalanta è passata in vantaggio con Hateboer al 32'.

Nella ripresa Lookman ha raddoppiato al 14'. La squadra di Gasperini, momentaneamente seconda con 27 punti, ha anche sbagliato un rigore nel primo tempo con Koopmeiners, il cui tiro dagli 11 metri è stato parato da Vicario. (ANSA).