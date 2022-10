Stankovic, ho visto una Sampdoria viva

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "Vedo la squadra viva, non hanno mollato fino alla fine, potevamo portarci a casa un gol a pochi minuti dalla fine. Però mi resta l'atteggiamento, hanno risposto e hanno dato tutto. Abbiamo retto l'urto e i primi 15' eravamo presenti". Lo dice Dejan Stankovic tecnico della Sampdoria dopo la sconfitta subita dall'Inter a San Siro per 3-0.

"Tornare a San Siro è stato splendido. Ricordi bellissimi, ringrazio per gli applausi e lo striscione. Ringrazio anche i nostri tifosi che non hanno mollato fino alla fine", spiega Stankovic che poi racconta dell'abbraccio con Lukaku a fine gara. "E' un uomo, ha accolto bene i miei figli in allenamento.

Lo rispetto molto". (ANSA).