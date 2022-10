Calcio: Spalletti 'filotto vittorie, i miei da applausi'

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - "Faccio subito un applauso per il filotto di vittorie di partite a tutta la squadra. Ogni volta li vedo ricominciare con voglia e metterci qualcosa di nuovo, perché sanno che gli avversari sono molto attenti contro di noi, il doppio di quanto fanno di solito. Dico per questo grazie ai ragazzi". Così Luciano Spalletti commenta a Dazn la 13ma vittoria consecutiva del suo Napoli con il 4-0 al Sassuolo.

"Oggi però - spiega Spalletti - abbiamo concesso troppo, siamo riusciti ad andare in gol in avvio, meritandolo, poi abbiamo raddoppiato. Poi, magari penso potrebbe essere fisiologico, ma ci sono stati tanti episodi in cui non ho visto la precisione e puntualità di sempre. Sono doti che ci vogliono sempre, perché un episodio può condizionarti il risultato e aprire le rimonte". Spalletti fa anche un elogio a Kvaratshelia: "E' perfetto - dice - fa tutto in attacco e rincorre l'avversario che ha la palla. A volte gli attaccanti non danno imprtanza a un loro contrasto vinto o al recupero di posizione per dare ai compagni una mano nello spazio da coprire, lui lo fa". (ANSA).