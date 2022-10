Calcio: Roma; Ibanez recuperato, Matic ancora in dubbio

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La Roma torna ad allenarsi oggi dopo il giorno libero concesso ieri da Josè Mourinho. In gruppo si rivede Ibanez, costretto a saltare la gara con l'Helsinki per un'indisposizione dell'ultimo minuto. Il brasiliano è dunque recuperato, mentre nonostante oggi si sia allenato con il resto dei compagni anche Celik, non è ancora certa la sua convocazione per la gara di lunedì sera con il Verona. In dubbio anche Matic che oggi ha svolto lavoro individuale per un fastidio all'adduttore sinistro. Procede spedito, invece, il recupero di Dybala che ha ripreso a lavorare in campo con un po' di corsa, ma ancora senza calciare il pallone o con i cambi di direzione. L'obiettivo resta quello di partecipare al Mondiale in Qatar.

