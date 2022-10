Calcio: Cremonese: Alvini, con l'Udinese per una rivincita

(ANSA) - CREMONA, 29 OTT - 'Ho fiducia nella squadra, ho fiducia in questi giocatori e contro l'Udinese non penso che cambierò molto'. Mister Massimiliano Alvini è sempre alla ricerca della prima vittoria in campionato con la sua Cremonese e domani allo Zini arriverà l'Udinese. 'E' una squadra forte, che rispettiamo ma che proveremo a battere. Contro la Sampdoria abbiamo fatto una buona gara, purtroppo alla fine un episodio modifica la percezione. Abbiamo perso ma tenuto il pallino del gioco per quasi tutta la partita. E proprio per questo non rimprovero nulla ai miei giocatori e sono convinto che faranno una grande partita cercando di portare a casa un successo che ci meritiamo per quanto costruito fino a questo momento'. (ANSA).