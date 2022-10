Europa League, Roma: Mourinho "Era importante rimanere in corsa"

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Sono soddisfatto, sapevamo il risultato del Ludogorets e sapevamo che ogni nostro risultato avrebbe lasciato tutto aperto. Noi, però, volevamo vincere: abbiamo giocato una buona partita per tanti momenti". Lo ha detto Josè Mourinho, a Sky Sport, nel post-partita della sfida contro l'Helsinki, vinta 2-1. "Prima della partita abbiamo sempre una sorpresa, oggi è toccato a Ibanez, rimasto in hotel - prosegue, commentando le assenze -. L'importante, però, era rimanere vivi all'ultima partita e lo siamo. Ora dobbiamo resistere".

Sull'analisi del girone condotto dalla Roma aggiunge: "Con la prima sconfitta contro il Ludogorets ci siamo messi un po' di pressione, mentre il ko immeritato contro il Betis ci ha fatto andare in Spagna con il coltello fra i denti. Oggi abbiamo vinto ed era importante anche per i tifosi che spendono i propri soldi per venire fin qui a vederci giocare. E lo abbiamo fatto".

