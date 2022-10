Europa League: Lazio-Midtjylland 2-1. Conference League: Fiorentina-Basaksehir 2-1 LA DIRETTA

In campo per l'Europa League: Lazio-Midtjylland 2-1 LA DIRETTA

e per la Conference League: Fiorentina-Basaksehir 2-1



I GOL



62' Fiorentina-Basaksehir 2-1 rete di Jovic

58' Lazio-Midtjylland 2-1 rete di Pedro

36' Lazio-Midtjylland 1-1 rete di Milinkovic-Savic

26' Fiorentina-Basaksehir 1-1 rete di Jovic

15' Fiorentina-Basaksehir 0-1 rete di Aleksic

8' Lazio-Midtjylland 0-1 rete di Isaksen





La quinta giornata della fase a gironi di Europa League può dare un indirizzo definitivo all'avventura di Lazio e Roma (in campo alle 21 ad Helsinki), ancora in corsa per la qualificazione ma con percorsi diversi da seguire.



I biancocelesti, che aspettano i danesi del Midtjylland, sono inseriti nel girone più equilibrato di tutta la competizione e la squadra di Maurizio Sarri deve vendicare la brutta sconfitta dell'andata.



In Conference League, la Fiorentina proverà a chiudere il discorso qualificazione alla fase a eliminazione ricevendo al Franchi l'Istanbul Basaksehir.





