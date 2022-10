Europa League: Lazio batte Midtjylland 2-1

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La Lazio batte il Midtjylland 2-1 all'Olimpico in un incontro della quinta giornata del girone F di Europa League e si avvicina alla qualificazione. Con 8 punti, in attesa di Sturm Graz-Feyenoord, i biancocelesti sono primi da soli grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Pedro che hanno ribaltato quella segnata da Isaksen in apertura.

In Conference League, la Fiorentina ha sconfitto 2-1 il Basaksehir Istanbul al Franchi, a sua volta in rimonta con una doppietta di Jovic, e si è qualificata matematicamente ai sedicesimi di finale insieme con i turchi. Solo l'ultima giornata dirà quale delle due chiuderà al primo posto (ANSA).