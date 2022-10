Lazio: Sarri,condizioni del manto dell'Olimpico mi preoccupano

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Le condizioni del terreno dell'Olimpico? Mi preoccupano perché ho visto una situazione che nel breve periodo è difficilmente risolvibile, la partita fatta a Bergamo su di un biliardo non è replicabile". Parola di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa prima dell'impegno di Europa League col Midtjylland di domani: "Per il nostro modo di giocare, il campo è un handicap non da poco, poi ci sono altri modi di giocare per cui il disagio è minore, ma io preferisco il mio metodo", aggiunge il mister.

Anche Pedro ha detto la sua sul manto erboso: "Per noi è molto importante, non è stessa cosa giocare nello stadio dell'Atalanta con erba perfetta e spettacolare per trattare la palla, rispetto all'ultima partita all'Olimpico con l'Udinese". (ANSA).