Europa League: le romane in cerca di riscatto

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - La quinta giornata della fase a gironi di Europa League può dare un indirizzo definitivo all'avventura di Lazio e Roma, ancora in corsa per la qualificazione ma con percorsi diversi da seguire. In Conference League, la Fiorentina proverà a chiudere il discorso qualificazione alla fase a eliminazione ricevendo al Franchi l'Istanbul Basaksehir.

I biancocelesti, che aspettano i danesi del Midtjylland, sono inseriti nel girone più equilibrato di tutta la competizione e la squadra di Maurizio Sarri deve vendicare la brutta sconfitta dell'andata. Sulla lavagna Snai sarà rivincita: il segno «1» si gioca a 1,55, con il pareggio a 4,25 e la vittoria del Midtjylland a 5,50. Sempre domani, ma alle ore 21, ultima chiamata per la Roma, che deve vincere in Finlandia contro l'HJK Helsinki per poi giocarsi la prossima settimana contro i bulgari del Ludogorets il secondo posto nel Gruppo C, che vale gli spareggi contro le terze di Champions, a febbraio per non retrocedere in Conference League. Quote a favore dei giallorossi, visto che il «2» è a 1,35, con il pareggio a 5,00 e il segno «1» addirittura a 8,75.

Al Franchi, c'è aria di riscatto per i viola contro i turchi che all'andata si imposero 3-0. Nelle quote Snai: «1» a 1,75, «X» a 3,55, «2» a 4,50, anche se per prendersi il primo posto nel girone servirebbe una vittoria con tre gol di scarto.

(ANSA).