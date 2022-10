Champions: Inter, Lukaku in panchina contro il Plzen

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Si rivede Romelu Lukaku nelle fila dell'Inter. Il centravanti belga partirà dalla panchina nella sfida contro il Viktoria Plzen in Champions League, a due mesi esatti dalla sua ultima presenza in maglia nerazzurra, il 26 agosto scorso nella sconfitta con la Lazio. Tra i titolari in attacco ci saranno Lautaro Martinez e Dzeko, mentre sono poche le novità per il resto della formazione, con Acerbi per De Vrij in difesa e Dumfries per Darmian sulla fascia destra rispetto alla gara di sabato scorso contro la Fiorentina. Il tecnico interista Simone Inzaghi guarderà la sfida da uno skybox in tribuna a San Siro, dopo il rosso per squalifica ricevuto nell'ultimo match di Champions contro il Barcellona. Al Meazza sono attesi 75mila spettatori, con la Curva Nord che ha preparato una coreografia particolare per la sfida. (ANSA).