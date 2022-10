Champions: Inter; Dzeko " doppietta? Faccio il mio dovere"

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "Sapevamo dove poteva portarci questa vittoria. A parte i primi minuti, abbiamo fatto bene. La mia partita? Faccio il mio dovere per l'Inter e per la squadra, faccio sempre il massimo anche a 36 anni. Sul gol di Mkhitaryan mi sono abbassato apposta, perché mi ha urlato di lasciarla.

Pensavo fosse Dumfries, è andata bene". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko, intervistato da Amazon Prime Video dopo il successo contro il Viktoria Plzen. "Il rinnovo? Ora non ci penso proprio, siamo a stagione in corso e penso a giocare. Mi sento benissimo, finché sto bene fisicamente voglio giocare ad alti livelli. Con l'Inter? Per adesso sì, a fine stagione vediamo". (ANSA).