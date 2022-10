Champions: Spalletti, domani non sottovaluteremo i Rangers

(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - ''Pensare di trovare una squadra facilmente abbordabile è un errore che non commetteremo. Noi andremo a mettere il massimo, il meglio di noi stessi anche in questa partita perché altrimenti significherebbe non avere il dna del vincente''. Luciano Spalletti preannuncia che domani sera nella sua squadra non ci saranno cali di tensione.

''Ho guardato bene le ultime dei Rangers - dice e ho trovato molte cose fatte bene. van Bronckhorst è un allenatore di tutto livello che sa bene trovare le soluzioni per quello che ci vuole''. ''Nell'ultima in Champions - conclude Spalletti - con il Liverpool alla fine del primo tempo stavano 1-1 ed avevano avuto altre situazioni nette per fare gol''. (ANSA).