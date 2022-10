Champions: Juve ko 4-3 è fuori, Benfica agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Benfica batte Juventus 4-3 (3-1) in una partita del quinto turno di Champions League, gruppo H, giocata a Lisbona. Grazie a questa vittoria i portoghesi si qualificano per gli ottavi di finale mentre la Juve è fuori ma ha ancora la possibilità di approdare in Europa League.

I bianconeri, costretti a vincere per sperare negli ottavi, crollano al Da Luz. Sblocca Antonio Silva, pari immediato di Kean (assegnato dopo revisione al Var per mancanza della goal-line technology), poi Joao Mario fa 2-1 dal dischetto e Rafa Silva trova la doppietta personale a cavallo dell'intervallo (il primo con il tacco). Milik e McKennie in 2' accorciano ma non basta: Juve fuori dalla Champions, nell'ultima giornata contro il Psg si giocherà l'Europa League a distanza con il Maccabi Haifa. (ANSA).