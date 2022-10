Champions:Alex Sandro, 'Sappiamo di non poter più sbagliare'

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Questa partita ha un grande valore, l'unico risultato importante è la vittoria: veniamo qui per vincere, siamo in un momento di crescita e sappiamo di non poter più sbagliare": così il difensore della Juventus, Alex Sandro, alla vigilia della trasferta contro il Benfica, decisiva per le sorti dei bianco neri in Champions. "Il Benfica ha buoni giocatori, sarà una sfida difficile e non ha mai perso in questa stagione - prosegue il brasiliano - ma speriamo che domani subiscano la prima sconfitta: noi ci siamo preparati, sono sicuro che faremo bene". (ANSA).