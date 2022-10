Champions: Pioli, Milan sta bene e sa importanza partita

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "Stiamo bene. Chiaro che abbiamo qualche acciacco ma stiamo bene mentalmente e fisicamente.

Sappiamo l'importanza della partita e l'abbiamo preparata al meglio": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli, a Milan Tv, alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria, sfida decisiva per centrare la qualificazione agli ottavi.

Pioli non sottovaluta i croati, squadra ostica che in casa si esalta: "È una squadra che difende bene e riparte molto bene. Ha un giocatore molto bravo come Petkovic - ammette l'allenatore rossonero - che fa salire la squadra e un altro giocatore come Orsic che è velocissimo. Avere compattezza ed essere lucidi nelle transizioni negative e positive è importante per domani sera". (ANSA).