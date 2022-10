Champions: Milan; Pioli, a Zagabria vale tantissimo

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "Vale tanto, tantissimo. Se vogliamo arrivare all'ultima partita del girone con possibilità di qualificarci serve una prestazione importante e l'abbiamo preparata per l'importanza che ha": così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Dinamo Zagabria.

I rossoneri hanno 4 punti in classifica, a pari merito con la Dinamo Zagabria, inseguono il Salisburgo a 6 punti e il Chelsea a 7. "Rabbia? Non abbiamo bisogno di rabbia, ma di concentrazione e di lucidità. La Dinamo non perde in casa da dicembre 2021 - avverte Pioli -, è un avversario difficile.

Dobbiamo approcciare bene la gara". (ANSA).