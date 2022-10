Champions: il turco Meler arbitrerà Napoli-Rangers Glasgow

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Halil Umut Meler arbitrerà la sfida fra il Napoli e gli scozzesi dei Rangers di Glasgow, in programma mercoledì alle ore 21 sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli e valida come penultima giornata del Girone A della Champions League. Il direttore di gara turco sarà assistito dai connazionali Mustafa Eylsoy e Cevdet Komurcuoglu.

Il IV uomo sarà Arda Kardesler, con Abdulkadir al Var e il tedesco Marco Fritz in qualità di Avar. Il confronto fra l'Inter e i cechi del Viktoria Plzen, in programma sempre mercoledì, ma con inizio alle ore 18,45, sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano e valida per la penultima giornata del Girone C, sarà diretta da Andreas Ekberg. Lo svedese sarà assistito dai connazionali Mehmet Culum e Niklas Nyberg. Il IV uomo sarà Fredrik Klitte, con il tedesco Bastian Dankert al Var e il connazionale Christian Dinger in qualità di Avar. (ANSA).