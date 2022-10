Calcio: Spezia; Platek ripiana debiti 19 mln e amplia stadio

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 OTT - Lo Spezia Calcio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con una perdita di esercizio di 17,7 milioni di euro, ripianati dalla famiglia americana Platek con un versamento in conto capitale di 19 milioni di euro.

L'approvazione del documento finanziario da parte del consiglio di amministrazione della società ligure è avvenuto negli scorsi giorni. Il risultato è stato condizionato dalla "ingente campagna trasferimenti effettuata nell'estate del 2021" in previsione del blocco dei trasferimenti imposto dalla Fifa per quattro sessioni, a partire da gennaio 2022, e poi sospeso a seguito di ricorso presso il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna. Gli ammortamenti sono saliti a 8,7 milioni di euro, rispetto ai 2,3 del 2021, mentre il patrimonio netto del club risulta positivo per 1,2 milioni di euro. La famiglia americana Platek, socio unico del club attraverso la società Westchester South Investments, era già intervenuta per iniettare soldi freschi nelle casse del club un anno fa, ripianando uno sbilancio di 16,6 milioni di euro registrato a giugno 2021.

Il budget per la stagione 2022/23 prevede "ulteriori importanti investimenti - fa sapere lo Spezia Calcio con una nota - con l'obiettivo di proseguire nella crescita del progetto tecnico, nel potenziamento della rosa e con la ferma determinazione di creare solide fondamenta per un futuro nel quale lo Spezia Calcio possa essere sempre più competitivo e ambizioso". Nei prossimi giorni è atteso il deposito presso Palazzo Civico dello studio di fattibilità per l'ampliamento dello stadio "Alberto Picco", a cui ha lavorato negli scorsi mesi lo studio di architettura GAU Arena di Gino Zavanella. Per la realizzazione del progetto la famiglia americana contribuirà economicamente per una parte cospicua, mentre un'altra parte dei fondi sarà garantita tramite finanziamento legato al club e una terza tranche appannaggio del Comune della Spezia, proprietario della struttura. I lavori, che dovrebbero iniziare al termine del campionato di serie A in corso, riguarderanno in particolare il settore di tribuna. (ANSA).