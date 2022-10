SERIE A: Napoli batte Roma 1-0. Decide una perla di Osimhen

Spalletti, che contro Mourinho non aveva mai vinto fino a stasera, prova a sfatare il tabù puntando su Osimhen, restituito al suo ruolo di leader dell'attacco. Kvara a sinistra e Lozano a destra sono i chievistelli per scardinare, via Karsdorp e via Ibanez, il chiavistello della Roma. Per la quale Mourinho, recuperato il terzino olandese e piazzatolo quasi sulla linea di difesa, riserva la sorpresa a centrocampo: Camara e il suo dinamismo sono preferiti all'esperienza compassata di Matic. Si comincia con l'omaggio dell'Olimpico a Francesco Valdiserri, il 18enne travolto e ucciso da un'auto uscita fuori strada. Poi la Curva Sud si esibisce nei soliti cori anti-napoletani, che vista la diffida potrebbero costarle la chiusura per il derby. Bastano ventitre' secondi dal calcio d'inizio e Lozano in area crea pericolo, costringendo Karsdorp a chiudere in diagonale si Kvaraskhelia.

Il lampo Napoli e' pero' un'illusione di spettacolo, per 45' sara' ina partita bloccata. La capolista aspetta il varco giusto per superare il muro difensivo giallorosso, la Roma fatica a uscire palla al piede e si affida ai lanci; su uno al 6' Zaniolo difende palla, entra in area e dal vertice prova un sinistro a giro troppo pretenzioso. Abraham lotta a sportellate con Kim, e quando dal limite ha una palla decente la spreca calciando verso Meret un destro a metà tra assist per Pellegrini e colpo di biliardo, senza essere ovviamente ne' l'uno ne' l'altro. . Una combinazione - tra le prime riuscite - alla mezzora porta dall'altra parte al tiro Zielinski, fino ad allora impegnato soprattutto a schermare Cristante, ma Rui Patricio blocca a terra.