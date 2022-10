Spalletti: "Piedi per terra, i titoli arrivano a maggio"

"I titoli non si vincono dopo 11 partite, si vincono a maggio o a giugno. Dobbiamo mantenere i piedi per terra. Zero presunzione o atteggiamenti da fenomeni". Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma all'Olimpico. "Non voglio parlare delle parole di Mourinho - prosegue -. Voglio parlare della mia analisi della partita: una sfida piena di trappole e la 'mia' squadra l'ha interpretata molto bene, anche se ci sono stati degli errori. Voglio fare un plauso alla mia squadra". Poi, su Osimhen aggiunge: "Abbiamo bisogno di lui. Per fare gol e fare queste accelerazioni improvvise che solo lui possiede. Quando metterà da parte le emozioni diventa fortissimo. Emozioni del tipo risolvere le partite da solo. Anche di testa è fortissimo, uno dei più forti che abbia mai visto e pure in fase difensiva abbiamo bisogno della sua altezza".