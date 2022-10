Liga: poker del Barcellona all'Athletic Bilbao, ma Gavi va ko

Il Barcellona archivia la sconfitta subita nel Clasico della Liga e riprende fiato, cercando di tenere il passo del Real Madrid con una squillante vittoria sull'Athletic Bilbao per 4-0 nel posticipo del Camp Nou. Decidono il match le reti di Dembélé, Sergi Roberto, Lewandowski e Ferran Torres. Xavi, però, in vista della sfida di Champions contro il Bayern Monaco in casa, decisiva per i blaugrana, rischia di perdere la stellina Gavi: il giocatore è uscito per infortunio nel primo tempo.