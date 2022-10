Calcio: Sottil "creato tanto, epilogo poteva essere diverso"

(ANSA) - UDINE, 23 OTT - "Non ho nulla da rimproverare alla squadra: abbiamo avuto tante occasioni e l'epilogo poteva essere diverso": lo ha sostenuto Andrea Sottil, in conferenza stampa, a proposito della sconfitta interna della sua Udinese con il Torino. "Si sono snaturati per affrontarci - ha osservato il tecnico -: ci aspettavano bassissimi. E non mi ricordo nel secondo tempo occasioni per il Toro tranne la rete".

"La difesa è stata attenta ed è ingeneroso sottolineare l'assenza di Becao: la partita è stata decisa dagli episodi - ha concluso -: non siamo stati fortunati in alcuni frangenti chiave ma non sono preoccupato perché non sono mancati gioco e occasioni". (ANSA).