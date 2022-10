Torino, Juric: "A Udine ci servirà qualcosa in più"

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - "Sanabria è recuperato e siamo al completo, in attacco gioca Pellegri: mi auguro che continui a crescere ancora". Ivan Juric scioglie il ballottaggio e scommette sul classe 2001 in vista della trasferta di Udine.

"Affrontiamo - aggiunge il tecnico del Toro - una squadra particolarmente in forma. Noi in questo momento dobbiamo metterci qualcosa in più, ma l'altro giorno ho avuto sensazioni positive: contro il Cittadella l'altra sera ho visto segnali importanti e incoraggianti". (ANSA).