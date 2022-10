Spalletti 'Napoli spettacolo, giochiamo la nostra gara'

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - "Napoli è spettacolare in tutti gli aspetti e deve esserlo anche nel calcio". Luciano Spalletti lancia così la sfida alla Roma in vista del big match di domani all'Olimpico, sottolineando che "anche se si trova lo stadio pieno e una squadra avversaria in condizioni forti come testimonia la classifica della Roma, noi siamo in condizioni di giocare la nostra partita".

"Noi siamo fatti per seguire i nostri riferimenti e la qualità che abbiamo in campo - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Resto convinto che più si sta nella metà campo avversaria e più possibilità abbiamo. So anche che così resta campo aperto dietro ma bisogna tenersi alti, senza correre rischi di palla dietro la linea difensiva, farsi trovare pronti anche su quello". (ANSA).