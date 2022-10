Spagna: Real Madrid tris al Siviglia e +6 dal Barcellona

(ANSA) - MADRID, 22 OTT - Ancora un successo nella Liga per il Real Madrid , che batte per 3-1 il Siviglia e vola a +6 sul Barcellona, che gioca domani al Camp Nou contro l'Athletic Bilbao. Per le 'merengues' a segno Modric, Lucas Vazquez e Valverde, dell'ex romanista Lamela il gol degli ospiti. Prima della partita il pubblico del Bernabeu ha festeggiato Karim Benzema, che ha sollevato sul campo il Pallone d'Oro appena vinto.

Un rigore segnato a testa per Cavani e Muriqi in Valencia-Maiorca, poi però un autogol del coreano Lee Kang-in condanna la squadra di Gattuso alla sconfitta casalinga, per 1-2. Vince anche il Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno, per 1-0 sulla Real Sociedad. (ANSA).