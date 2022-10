Sarri, Lazio senza Immobile come Psg senza Mbappè

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "L'assenza di giocatori che hanno certi numeri è sempre pesante, succede anche al PSG se manca Mbappè o al Barcellona se manca Lewandowski. Ciascuno di noi dovrà dare il 5 per cento in più, il rischio di perdere del potenziale c'è". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida con l'Atalanta al Gewiss Stadium, riferendosi all'assenza del suo attaccante Ciro Immobile.

Quanto ai sostituti, Sarri sottolinea che "Felipe Anderson ha una soluzione in più rispetto a Pedro perché sa giocare in profondità", ma ricorda che "abbiamo anche Cancellieri". (ANSA).