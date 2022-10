Il Brasile non rende pubblica lista dei preconvocati

La federcalcio brasiliana (Cbf) ha fatto sapere di aver inviato alla Fifa nei tempi previsti (entro la mezzanotte di ieri) la lista dei preconvocati per i Mondiali in Qatar e di aver deciso di non rendere noti i nomi dei giocatori scelti dal ct Tite. Il quale avrebbe voluto divulgare la lista ma è stato 'stoppato' dai suoi dirigenti, desiderosi di evitare polemiche sui nomi degli esclusi quando, entro il prossimo 14 novembre, verrà ufficializzata la lista dei 26 che andranno in Qatar per i Mondiali che cominciano il 20 dello stesso mese.

Bisogna ricordare che i 26 convocati (la Fifa, tra postpandemia e regola sulla cinque sostituzioni, ha aumentato di tre unità la lista che finora era di 23) dovranno essere obbligatoriamente scelti dalla lista dei preselezionati inviata ieri, che poteva contenere fino a un numero massimo di 55 calciatori. Tite, il quale ha già fatto sapere che, dopo i Mondiali, lascerà la panchina della Seleçao a prescindere da come vadano le cose in Qatar, è intenzionato a divulgare le sue convocazioni il prossimo 7 novembre.

Ora al ct, preoccupato dall'ondata di infortuni che, nei vari campionati d'Europa, ha riguardato anche parecchi dei suoi (in particolare, il ct è preoccupato da Richarlison, Paquetà e Bremer), non rimane che fare le sue scelte, e per capirne di più volerà in Europa dove, dal 29 ottobre al 2 npvembre, assisterà a quattro partite, due di Premier League e due di Champions: Newcastle-Aston Villa, Manchester United-West Ham, Liverpool-Napoli e Juventus-Psg. Uno dei suoi assistenti, Cleber Xavier, è invece già in Italia, dove ieri ha assistito a Juventus-Empoli, mentre domani sarà all'Olimpico per seguire, in particolare, la prova di Roger Ibanez in Roma-Napoli.