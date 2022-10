Milan-Monza: Galliani, oggi mi scorre davanti la mia vita

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Oggi è una grande emozione, il risultato non conta. E' incredibile aver portato il Monza dalla Serie C alla Serie A. Un'eventuale esultanza? Spero di riuscire a non muovere un muscolo. Milan e Monza sono le due squadre della mia vita. La lacrimuccia l'ho già fatta, quando ero con Ariedo Braida e Paolo Maldini. Quando siamo arrivati nell'86', lui era già titolare da un anno nel Milan". Così, prima dell'inizio della sfida di San Siro, l'ad dei brianzoli, e grande ex rossonero, Adriano Galliani ai microfoni di Dazn. Poi ancora su Maldini. "Lo vedo benissimo, è la storia del Milan - dice Galliani -. Si tratta dell'unica squadra che ha padre e figlio che hanno vinto la Champions da capitani. E' giusto che Paolo porti avanti da dirigente i colori rossoneri".

Ma in questo momento che emozioni sta provando? "Oggi per me non è una partita di calcio, è la mia vita che mi sta passando davanti - risponde Galliani -. Quando entravo a San Siro da dirigente del Milan, chiedevo sempre il risultato del Monza. Non ho mai dimenticato la squadra della mia città e che ho tifato fin da bambino". (ANSA).