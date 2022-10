Calcio: Palladino, Monza commesso errori che con Milan paghi

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "Pioli ci ha fatto i complimenti, il Milan ha qualità e gioca benissimo. Il rammarico è aver sbagliato cose che di solito non sbagliato e contro squadre come quella rossonera se sbagli qualcosa lo paghi. Ma sono soddisfatto della prestazione, siamo rimasti sempre in partita": è il giudizio di Raffaele Palladino tecnico del Monza dopo la sconfitta contro il Milan per 4-1 a San Siro. "Rifarei le scelte di formazione, la partita è stata ottima. I ragazzi hanno dato tutto. Queste partite davanti a 72 mila spettatori, con un Milan forte, ci faranno crescere tantissimo", sottolinea. "Galliani era soddisfatto. Ha visto la squadra in crescita. Uscire da San Siro con la sensazione che potevamo anche fare più gol rende tutti contenti". (ANSA).