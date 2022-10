United: Ten Hag punisce Ronaldo, col Chelsea non ci sarà

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Sì, Cristiano si è rifiutato di entrare. Per questo ci devono essere conseguenze, è importante per la mentalità e l'attitudine del gruppo". L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag ha confermato che Cristiano Ronaldo ha rifiutato di entrare come sostituto mercoledì sera nel match contro il Tottenham. CR7 - come ricorda la Bbc - ha lasciato l'Old Trafford prima del tempo dopo aver lasciato la panchina e aver imboccato il tunnel diretto agli spogliatoi all'89' della partita vinta 2-0 dallo United.

"Sono il manager, sono responsabile della cultura qui - ha detto il tecnico del Manchester United in conferenza stampa prima del match con il Chelsea in Premier League - Devo stabilire standard e valori e controllarli. Siamo in una squadra. Ci mancherà domani, per noi e per la squadra, ma penso che sia importante per l'atteggiamento e la mentalità del gruppo e ora dobbiamo concentrarci sul Chelsea, questa è la cosa più importante". "Ciò di cui abbiamo parlato resterà tra lui e me - ha proseguito Ten Hag -. Le mie affermazioni comunque penso siano chiare: Ronaldo rimane un giocatore importante della prima squadra.

Gli screzi tra Ten Hag e CR7 erano cominciati già ad agosto, in occasione di un'amichevole col Rayo Vallecano. Allora il portoghese era stato sostituito a fine primo tempo e anche in quell'occasione aveva deciso di abbandonare in anticipo lo stadio, un comportamento che l'allenatore olandese giudicò "inaccettabile". "Questa è la seconda volta e - ha concluso l'allenatore dei Red Devils - ci devono essere conseguenze. Non ci sarà domani col Chelsea. È una perdita per la squadra, ma è importante per costruire la mentalità del gruppo. Ora dobbiamo concentrarci solo sulla partita". (ANSA).