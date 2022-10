Inter: Inzaghi, Firenze trasferta difficile per tutti

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - "Firenze è una trasferta difficile per tutti. Questa settimana abbiamo avuto qualche giorno in più, siamo riusciti a lavorare abbastanza bene quindi adesso andiamo ad affrontare fiduciosi questa trasferta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro la Fiorentina.

"I risultati portano autostima e di conseguenza le vittorie sono importantissime, sappiamo che da qui alla sosta abbiamo una serie di partite tutte difficili sia in casa che fuori. Ogni tre giorni saremo sotto pressione però dovremo cercare di affrontarle una alla volta con tantissima testa come abbiamo fatto nelle ultime gare - ha aggiunto -. Adesso chiaramente dobbiamo guardare il calendario, essere realisti, abbiamo del distacco, davanti stanno correndo tantissimo. Noi abbiamo perso qualche punto, l'obiettivo è quello di recuperare punti in campionato e passare il turno in Champions League", ha concluso Inzaghi.