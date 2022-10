Calcio:Palladino "Milan miglior squadra,Berlusconi tiene a gara"

(ANSA) - MONZA, 21 OTT - La vigilia di Milan-Monza, per Raffaele Palladino, è innanzitutto la sfida "alla migliore squadra in Italia, che fa un lavoro diverso rispetto alle altre: lavora per principi di gioco e occupazione degli spazi". Ciò detto, il Monza cercherà di giocarsi le proprie carte.

"Dobbiamo limitare il Milan nelle cose che fa meglio e giocare con intensità e coraggio, provando a fare calcio. Non vogliamo difenderci ma dare un senso a questa partita", sostiene il tecnico della neopromossa. Anche perché, i significati del match vanno anche oltre il rettangolo di gioco. "Percepiamo bene quale sia l'emozione di tutto l'ambiente, sappiamo quanto ci tengano il presidente Silvio Berlusconi e l'ad Adriano Galliani - dice -. Ciò che hanno fatto al Milan è unico e tutto ciò ci dà grande motivazioni". (ANSA).