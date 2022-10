Serie A: Juventus-Empoli aprirà il programma dell'11/a giornata

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - L'11/a giornata di Serie A, la quint'ultima prima dello stop per i Mondiali, si aprirà domani sera all'Allianz Stadium, con Juventus-Empoli. Le quote Snai per la sfida contro i toscani sono nettamente in discesa per la squadra di Allegri, favorita a 1,40, con il pareggio a 4,75 e il colpo dei toscani a 7,75. Sembra una partita aperta a esiti con diversi gol segnati: l'Over è a 1,75, con l'Under a 2, mentre c'è più fiducia nel 'No Goal' a 1,75 che nell'opzione con entrambe le squadre a segno, in lavagna a 1,97. La Juventus, però, dovrà stare attenta a non ripetere il risultato dello scorso anno, quando l'Empoli andò a Torino a prendersi i 3 punti: un altro 0-1, come quello dell'agosto 2021, paga 20 volte la posta. La partita più interessante del week-end si giocherà domenica sera all'Olimpico, dove Luciano Spalletti con il Napoli affronterà la Roma. Le quote sono a favore della capolista: segno '2' a 2,40, seguito dalla vittoria di una Roma ancora senza Dybala a 2,85 e dal pareggio a 3,55. Detto di 'Over' a 1,75 e 'Goal' a 1,60 in pole position, nella lista dei probabili marcatori comanda Osimhen a 2,50, seguito da Abraham e Simeone a 3, dal terzetto formato da Lozano, Belotti e Kvaratskhelia a 3,50. Nelle zone altissime della classifica spicca anche Atalanta-Lazio, in programma domenica alle 18. Le quote sono nettamente a favore dei padroni di casa ('1' a 2,00, '2' a 3,70). Sabato sera, infine, si giocherà un'altra partita molto interessante, anche se Fiorentina e Inter sono lontane dalle prime posizioni: a 2,00 c'è la terza vittoria consecutiva in campionato dei nerazzurri, il ritorno al successo dei viola dopo tre partite è invece a 3,75. Se a 1,97 c'è il riscatto dell'Udinese in casa contro il Torino dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la partita più romantica del weekend di Serie A è però quella di San Siro fra Milan e Monza. Le quote Snai, però, non guardano ai sentimenti, visto che l'1,35 associato alla squadra di Pioli è l'offerta più bassa del fine settimana, mentre l'impresa dei biancorossi di Palladino è a 8,25. (ANSA).