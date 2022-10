Juve: Allegri "più vinciamo, meglio stiamo"

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "La vittoria del derby diventa importante se domani diamo seguito contro l'Empoli": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, cerca continuità dopo il successo contro il Toro. "Più vinciamo, più stiamo bene - aggiunge l'allenatore - anche se con i toscani non sarà semplice: non dimentichiamoci che l'anno scorso hanno vinto qui.

Non possiamo pensare di battere l'Empoli con semplicità".

E' ancora presto per fare calcoli, ma Allegri analizza la serie A. "Non ho guardato attentamente la classifica, anche se ho notato una cosa - spiega il tecnico - che in vetta viaggiano forte perché in fondo stanno facendo pochi punti". E sulla sua squadra: "Abbiamo subito sette gol, su questo siamo in linea - dice - mentre ci mancano i punti della settimana tra Salernitana e Monza: queste sono cose, ora guardiamo avanti e pensiamo a una partita per volta". (ANSA).