Empoli: Zanetti, contro la Juve coraggio e personalità

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - "Come sempre per questi tipi di partite mi piace concentrarmi su noi stessi. La Juve è una squadra piena di campioni, per loro le pressioni non sono un problema. Incontriamo una squadra più forte, che ha avuto un momento di difficoltà. Lo hanno avuto loro, figuriamoci noi piccole. Vogliamo giocare di personalità e avere il coraggio delle nostre idee". Così Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, presenta la gara contro la Juventus di domani sera allo Stadium.

"Non abbiamo nulla da perdere - spiega il tecnico - ma proprio per questo avere la mente sgombra può essere anche un handicap. Ho spinto sull'attenzione e sulla concentrazione, se la abbassiamo si torna da Torino con una figuraccia. Invece vogliamo fare una bella figura che possa servirci per il nostro cammino futuro". Dopo 10 gare e 11 punti è anche un momento per un primo bilancio: "In un bilancio si guardano anche i punti.

Siamo in piena linea, se non con qualcosa in più. Al di là degli aspetti di gioco la cosa più importante era quella di creare una squadra e questo obiettivo è stato raggiunto. Si sta sempre dentro la partita lottando su tutti i palloni, chi entra è allineato, giocano tanti giovani. Dobbiamo migliorarci per fare un campionato di un certo tipo, ma la base è giusta e solida". Tanti punti sono arrivati grazie alle parate di Vicario: "Aver tenuto Vicario è come aver preso una punta da 20 milioni, l'ho detto anche al club. La cosa più importante è che lui è consapevole della sua forza, ma lavora tanto. Cura i dettagli, è qui al campo tutti il giorno per migliorarsi. Non si accontenta mai, unisce il talento alla cultura del lavoro e all'umiltà.

Questo connubio è l'esatta sintesi di come deve essere un campione". (ANSA).