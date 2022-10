CR7 non convocato per il match di sabato contro il Chelsea

Cristiano Ronaldo non è stato convocato dal Manchester United per la partita di sabato con il Chelsea. La decisione dopo che il portoghese, in occasione del match con il Tottenham, ha lasciato la panchina prima della fine della partita. "Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita", si legge in un comunicato dello United.

Dopo le ultime due partite, in Europa League contro l'Omonia e nel week-end scorso contro il Newcastle, l'allenatore olandese Erik Ten Hag ha relegato il 37enne portoghese in panchina. Un gesto che non è piaciuto a Ronaldo, al quale è stato preferito Elanga come sostituto di Jadon Sancho. Dopo un lungo riscaldamento, l'attaccante è tornato negli spogliatoi prima della fine della partita.