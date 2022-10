Atalanta-Ponte S. Pietro 5-0 in amichevole, si rivede Zapata

(ANSA) - BERGAMO, 20 OTT - L'Atalanta ha battuto 5-0 il Ponte San Pietro (formazione bergamasca del girone B della serie D) del grande ex Ferreira Pinto (mezzora nel secondo tempo) nel test durato circa 75 minuti al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia in preparazione al turno di campionato contro la Lazio.

Musso, con una mascherina protettiva dopo la frattura allo zigomo rimediata con la Roma il 18 settembre, e Djimsiti, già convocato col Sassuolo e guarito dalla frattura al perone sinistro, hanno giocato titolari a differenza dell'altro ex lungodegente Zapata, subentrato nell'intervallo a Hojlund, autore di una tripletta. Di Pasalic e Lookman le altre reti. A scopo precauzionale non sono scesi in campo Muriel e Sportiello.

(ANSA).