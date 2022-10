Mondiali: Dybala sarà nei pre convocati dell'Argentina

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La lista dei 35 pre convocati dell'Argentina per il Mondiale sarà ufficializzata nei prossimi giorni, ma Paulo Dybala ci sarà. Un primo step che lo stesso calciatore si aspettava dopo i diversi consulti telefonici avuti sia con il Ct Scaloni che con il suo collaboratore Walter Samuel. Una notizia, comunque, che dà morale alla Joya che continua a lavorare in attesa delle convocazioni definitive.

Quelle, però, arriveranno solamente a sette giorni dal Qatar, mentre per capire con più precisione l'andamento del recupero dalla lesione al retto femorale sinistro bisognerà aspettare i nuovi controlli, molto probabilmente fissati per la prossima settimana e non sul finire di questa come si pensava inizialmente. (ANSA).