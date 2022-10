Coppa Italia: 3-2 all'Udinese, Monza agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il Monza ha battuto 3-2 l'Udinese in una gara dei sedicesimi di finale di Coppa Italia giocata a Udine e si è qualificato per gli ottavi di finale, dove affronterà la Juventus. Vantaggio dei brianzoli co Valoti nel primo tempo poi ad inizio riprese Nehuen Perez con una doppietta ribalta il risultato a favore dei friulani. Alla mezzora è il Monza ad andare ancora a segno prima con Molina e poi con Petagna che regala vittoria e qualificazione ai brianzoli.

(ANSA).