Serie B: sette squalificati, 4 turni a Branca del Cittadella

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Quattro giornate di squalifica ed un'ammenda di duemila euro sono state inflitte dal giudice sportivo di serie B, Germana Panzironi, al giocatore del Cittadella Simone Branca, espulso "per avere, al termine della gara, spinto un avversario facendolo cadere a terra e quindi calpestato volontariamente con i tacchetti la tempia destra e la mano, senza conseguenze lesive".

Altri sei giocatori sono stati squalificati in relazione agli incontri della nona giornata di campionato, ma tutti per una giornata. Si tratta di Mattia Bani (Genoa), Pietro Ceccaroni (Venezia), Andrea Danzi (Cittadella) e Diomande Gondo (Ascoli), espulsi per doppia ammonizione, oltre a Davide Djily Diaw (Modena) Marius Marin (Pisa), che erano in diffida. Una giornata di squalifica è stata inflitta anche all'allenatore del Cagliari, Cesare Bovo "per avere, nonostante un precedente richiamo a mantenere un comportamento corretto, contestato in maniera irrispettosa una decisione arbitrale".

Tra le ammende inflitte ai club, il Brescia dovrà pagare 10mila euro "per avere suoi sostenitori, lanciato oggetti di varia natura e due seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria". Sempre per lancio di oggetti in campo dovranno pagare tremila euro la Reggina e duemila il Modena. (ANSA).