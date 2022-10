Portogallo: Klopp 'Diogo Jota ko, salterà i Mondiali in Qatar'

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - I Mondiali in Qatar del mese prossimo e il Portogallo perdono un sicuro protagonista, Diogo Jota.

L'attaccante lusitano, in forza al Liverpool, si è infortunato al polpaccio destro domenica scorsa, durante la partita vinta dai 'Reds' sul Manchester City ed è lo stesso tecnico degli inglesi, Juergen Klopp, a dare l'annuncio alla vigilia del match di Premier League contro il West Ham: "Le notizie non sono davvero buone su Diogo. Salterà il Mondiale. Ha subito infortunio al polpaccio piuttosto grave e avrà bisogno di tempo per guarire".

Diogo Jota è stato protagonista della qualificazione del Portogallo al torneo iridato, segnando nella semifinale dei playoff contro la Turchia e servendo un assist nella finale contro la Macedonia del Nord, che aveva a sua volta eliminato l'Italia nell'altra semifinale degli spareggi. (ANSA).