Via ai corsi per allenatore Uefa A e preparatore atletico

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Hanno preso il via questa mattina a Coverciano due corsi che, per le prossime settimane, riempiranno il programma del Centro tecnico federale e della scuola allenatori: sono stati inaugurati i corsi per allenatore Uefa A e per preparatore atletico.

Il corso Uefa A rappresenta il secondo massimo livello formativo per un tecnico e la sua qualifica abilita a guidare le squadre giovanili (Primavera inclusa), le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Il corso ha un programma didattico di 192 ore e le sue lezioni termineranno il prossimo 21 dicembre. Tra gli allievi figurano l'attuale collaboratore delle Nazionali giovanili maschili Emanuele Giaccherini e la capitana della Nazionale femminile italiana di beach soccer, Sandy Iannella. Tra i componenti della 'classe' anche il viceallenatore di Mourinho alla Roma, Salvatore Foti; il vice di Palladino al Monza, Stefano Citterio, e il collaboratore di De Zerbi al Brighton, Marcello Quinto.

Per quanto gli aspiranti preparatori atletici, invece, si tratta del primo corso ad avere il nuovo programma didattico e le nuove indicazioni stabilite dal Direttivo del Settore tecnico: il corso, da questa edizione, si sviluppa intorno a 192 di lezione tra aula e campo e a partecipare possono essere esclusivamente tecnici già in possesso della licenza da allenatore Uefa C. In caso di esito positivo degli esami finali, agli allievi verrà rilasciata anche la 'Licenza D'. (ANSA).