Serie A: Sampdoria-Roma 0-1

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - A Genova, la Roma batte Sampdoria 1-0 in un posticipo della 10/a giornata della serie A e vola al quarto posto solitario, con 22 punti. Esordio amaro a Marassi per Stankovic, che dovrà faticare per arrivare alla salvezza con i blucerchiati, rimasti ultimi da soli con tre punti, mentre Mourinho sfrutta al meglio il rigore trasformato da Pellegrini al 9' del primo tempo. (ANSA).