Serie A, Lecce-Fiorentina finisce 1-1

Nella decima giornata della Serie A di calcio, Lecce-Fiorentina finisce 1-1. Sblocca il risultato Ceesay al 43', pari di Kouame al 49'.

LA VIGILIA:

Ottenere la prima vittoria casalinga stagionale contro la Fiorentina (che non batte sul suo campo dal campionato 2010/2011) per rilanciarsi in classifica, e superare proprio i viola. Il Lecce di Marco Baroni, nel posticipo del lunedì sera, chiede strada ad un avversario, da prendere si con le pinze, ma che sinora è stato alquanto indecifrabile in campionato. "Giochiamo contro una squadra forte, che ha una classifica non veritiera - commenta Baroni - E' una squadra difficile da affrontare, ma abbiamo bisogno della vittoria in casa davanti ai nostri tifosi e non possiamo rimandare ancora questo appuntamento. E' necessario mettere in campo dedizione, voglia e pressione sulla palla perché loro giocano veramente un gran calcio, con Italiano bravo a dare una identità. Dobbiamo essere bravi a limitarli e stare dentro la partita, cercando di esaltare i nostri punti di forza".

Il tecnico giallorosso, che dovrà fare a meno dello squalificato Hjulmand, si ritrova con un'infermeria vuota e, dunque, con un ampia facoltà di scelta. "Abbiamo recuperato Askildsen e Bistrovic - dice - qualche dubbio ancora su Pezzella. La squadra sta bene e proprio per questo ho dei dubbi, segno che abbiamo preparato bene la sfida". A sostituire in cabina di regia il capitano danese è in rampa di lancio Blin, e l'allenatore lo anticipa tra le righe: "Si è conquistato questo campionato lavorando duro dallo scorso anno. Domani deve essere sereno, con voglia, gioia e senza paura: E una opportunità per lui".

E dopo l'esordio all'Olimpico, Umtiti si prepara a ricevere l'abbraccio dei tifosi giallorossi. "Si è allenato bene in settimana - dichiara Baroni - per lui giocare una gara intera è un carico importante, ma si tratta di un giocatore di esperienza e spessore per gestire queste situazioni".

Infine il reparto avanzato che pone a Baroni un ventaglio di scelte. "La nostra è una squadra giovane e rinnovata - aggiunge - ed abbiamo bisogno di tempo per ritrovare certezze. Ceesay e Colombo sono ragazzi che possono fare tanto, cosi come Persson che presto vedremo in campo. Tutti possono dare il loro contributo, scuramente in avanti abbiamo bisogno della staffetta".

"La vittoria di giovedì contro gli Hearts in Conference League ci serviva e adesso dobbiamo sfruttare quello che ci lascia in termini di tante situazioni positive. Mi auguro che i ragazzi reagiscano in campionato come hanno fatto in coppa e cercare di iniziare a correre anche in Serie A". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, ai media ufficiali del club viola, alla vigilia della sfida in Puglia contro il Lecce dove i gigliati vanno in cerca di un risultato positivo per iniziare e migliorare la propria classifica in campionato.

"Dobbiamo alzare ritmo e qualità tornando a gestire bene le partite nei novanta minuti, essendo molto più attenti e avere quel furore che serve a tutte squadre, in particolare lontano dalle mura amiche - ha aggiunto il tecnico dei gigliati -. Le palle inattive sono importantissime, possono servire a sbloccare partite chiuse. In tante occasioni abbiamo subito questo aspetto, mentre giovedì ci siamo andati in vantaggio: era l'ora".

Poi, sulla sfida contro il Lecce allenato dal fiorentino Baroni: "Sarà una partita difficile. Sono rapidi e bravi davanti, dal punto di vista difensivo si dovrà stare attenti. Il Lecce va forte, è una squadra pericolosa perché ha entusiasmo e grande ritmo in casa. Dobbiamo affrontarla con concentrazione e con voglia di ripartire ed accelerare anche in campionato".

Infine, sull'ultimo tour de force che attende la Fiorentina prima della sosta del campionato per il Mondiale in Qatar: "Manca un mese alla pausa per i Mondiali, abbiamo otto partite da affrontare con grande spirito e sacrificio. Tra Conference e campionato dobbiamo spingere e fare punti: se giochi bene e fai le cose come si deve, i risultati li ottieni".