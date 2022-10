Samp: Stankovic, una sconfitta che brucia ma atteggiamento ok

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - "Una sconfitta che brucia, mi dispiace per i nostri ragazzi e per il pubblico che è stato spettacolare". Dejan Stankovic analizza così la prima gara davanti al proprio pubblico della sua Sampdoria, battuta in casa dalla Roma. "Non mi aspettavo di subire già al sesto per un rigore sfortunato, un episodio del genere ti condiziona perché poi ti devi sbilanciare e di fronte avevamo una Roma esperta che ha saputo attendere, una squadra forte, veloce e con tanta forza in avanti - ha spiegato Stankovic-. Noi abbiamo comunque risposto con un atteggiamento che mi è piaciuto ma dobbiamo rimanere più tranquilli, soprattutto negli ultimi 25/30 metri, Bisogna fare le scelte giuste, attaccare gli spazi ed evitare di sbagliare palle pulite come è successo in alcuni casi a centrocampo". Per Stankovic un punto in due partite ma quella vista contro Bologna e Roma è una Sampdoria viva. "E' stata una partita tosta e mi dispiace per la sconfitta. Oggi volevamo spaccare il mondo per questo dico che dovevamo essere più tranquilli, va bene l'atteggiamento ma i nostri giocatori di qualità devono fare scelte migliori". (ANSA).