Milan: Maignan, spero di tornare in campo col Monza

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Ogni giorno sono a Milanello a lavorare, spero di stare per bene per la partita con il Monza ma dobbiamo vedere ancora con il dottore e mister se sono pronto al 100%": sono le parole di Mike Maignan, portiere del Milan intervistato da Sky a margine del Gran Galà del Calcio. Il portiere potrebbe tornare a disposizione sabato nella sfida contro i brianzoli ma non è escluso che si aspetti ancora per evitare ricadute. La voglia di giocare di Maignan però è tanto, sarebbe sceso in campo già col Verona: "E' vero, ho detto al mister e al dottore che volevo giocare dal primo ma questo infortunio è pericoloso e ho ascoltato loro che ne sapevano più di me e mi sono fermato a lavorare e tornare pronto". (ANSA).