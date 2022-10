Il Perugia parla con Castori per un ritorno in panchina

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Le dimissioni di Silvio Baldini da allenatore del Perugia dopo tre sconfitte consecutive, l'ultima domenica con il Sudtirol (1-2), riportano la panchina biancorossa indietro di un mese. A guidare i grifoni, potrebbe infatti tornare Fabrizio Castori, che venne esonerato a metà settembre.

Il club di Pian di Massiano ha già avuto modo di affrontare il rientro, direttamente con il tecnico, in un incontro negli uffici del Curi. In giornata potrebbe arrivare l'ufficialità.

Non è da escludere che l'ultimo scossone porti anche ad altri cambiamenti nell'organico del Perugia, al momento ultimo della classifica di serie B con quattro punti, due in meno del Como.

In particolare si starebbe valutando la posizione del direttore sportivo Marco Giannitti. (ANSA).