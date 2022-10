Gasperini: "Torneo anomalo, adesso come un finale di stagione"

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Quest'anno è una stagione anomala, per via dell'interruzione a metà novembre. Ho quasi la sensazione che tutti quanti stiano un po' interpretando queste ultime cinque partite prima della sosta come un finale di campionato: tutti vogliono arrivare nella migliore posizione possibile, in modo da ripartire bene. In questo momento c'è grande ripresa e attenzione da parte di tutte le squadre". Così Gian Piero Gasperini, a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.

"Difficile fare dei confronti con le stagioni precedenti - aggiunge l'allenatore dell'Atalanta -: ci sono stati campionati in cui abbiamo fatto meglio nel girone di ritorno, altri no.

Dipende. Pensavo che, nella passata stagione, anche il Napoli potesse competere veramente fino alla fine con Milan e Inter, poi è stato il primo ad avere in calo. Il nostro è un campionato difficile e lungo, con tanti cambiamenti, bastano una giornata o due per cambiare il morale della squadra. Noi abbiamo il vantaggio di giocare senza obiettivi prefissati, dunque possiamo pensare ancora alla nostra crescita". (ANSA).