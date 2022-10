Gasperini: "Inter e Juventus torneranno fra le prime"

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Penso che Allegri abbia ben chiaro quello che deve fare: Juventus sicuramente non è partita per quelle che erano le aspettative, ma già il fatto di aver vinto il derby è un bel segnale. Anche l'Inter si è ripresa e sono convinto che presto entrambe torneranno in lotta per le migliori posizioni del campionato". Così Gian Piero Gasperini, a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.

"Ci aspetta un'interruzione molto lunga, sono oltre 50 giorni, più lunga di quella estiva - aggiunge il tecnico, parlando dell'interruzione dei campionati e delle coppe europee causata dai Mondiali -. Inizialmente noi faremo una pausa, poi ricominceremo con una preparazione simile a quella estiva.

Disputeremo delle amichevoli, ne abbiamo già chiuse quattro con squadre straniere, e cercheremo di farci trovare pronti a gennaio. Novembre e dicembre, di solito, sono mesi di buona condizione per i calciatori: questa interruzione sarà un po' una novità per tutti".

"In questo momento - conclude 'Gasp' - nel nostro vivaio, come in quelli di altre squadre, c'è un po' di calo. Quando arrivai era tutto un fiorire di calciatori, a Bergamo ho trovato una miniera: era un 'orto' molto più numeroso. La diminuzione di calciatori importanti nelle formazioni Primavera, il calo del numero di giocatori di prospettiva, è un problema del nostro calcio. Quelli che sono in campo adesso nell'Atalanta sono i migliori del vivaio, sotto bisogna arrivare a qualche categoria in meno per sperare possano crescere". (ANSA).